السعودية.. كيف علّق بنزيما ونيمار على نتيجة مباراة الهلال واتحاد جدة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق كريم بنزيما، لاعب نادي اتحاد جدة، ونيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال، على نتيجة مواجهة "النمور" و "الأزرق الهلالي"، التي أقيمت على أرض استاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان نادي الهلال قد تغلّب على منافسه اتحاد جدة بأربعة أهداف لثلاثة، في الجولة الخامسة من المسابقة.

وكتب المهاجم الفرنسي عبر حسابه في منصة "إكس" - تويتر سابقًا: "سنفعل ما هو أفضل في المرة القادمة، شكرًا لكم (الجماهير) على دعمكم، سنعود أقوى.. الحمد لله".

من جانبه، نشر المهاجم البرازيلي عبر خاصية "ستوري" على حسابه في إنستغرام صورة من فرحة لاعبي "الأزرق الهلالي"، قائلاً: "عمل رائع من الفريق".

وشارك بنزيما في المواجهة وسجّل هدف "النمور" الثاني، فيما غاب نيمار عنها بداعي الإصابة.