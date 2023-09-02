دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتحب السعودي، عن قائمة الفريق التي ستخوض معسكراً خلال سبتمبر/ أيلول الجاري، ضمن أيام "الفيفا" الدولية، وفي إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات كأس آسيا 2023.

وتقرر أن يواجه "الأخضر" منتخب كوستاريكا في يوم 8 من الشهر الحالي، ثمّ منتخب كوريا الجنوبية في يوم 12، على أرض ملعب "سانت جيمس بارك"، معقل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، المملوك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وضمّت قائمة المدرب الإيطالي 26 لاعبًا، وهم:

الحرّاس: محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار.

الدفاع: ياسر الشهراني، أحمد شراحيلي، حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، علي البليهي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، رياض شراحيلي، سعود عبد الحميد.

الوسط: عبد الله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبد العزيز البيشي، عبد الرحمن غريب.

الهجوم: سالم الدوسري، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبد الله الحمدان، فراس البريكان.