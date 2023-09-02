دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن ضم اللاعب سفيان أمرابط لصفوف الفريق، حتّى يونيو/ حزيران 2024، على سبيل الإعارة من نادي فيورنتينا الإيطالي.

وأصدر فريق "الشياطين الحمر" بياناً رسمياً، حمل الإعلان عن الظفر بخدمات متوسط الميدان المغربي، بشرط الحصول على "التصريح الدولي ومتطلبات التسجيل".

وقال أمرابط في أعقاب ذلك: "إنه لشرف كبير أن أصبح لاعباً في صفوف مانشستر يونايتد، كان علي التحلي بالصبر لتحقيق هذه اللحظة، لكنني شخص يستمع دائماً إلى قلبي والآن أمثل نادي أحلامي".

وتابع: "أنا لاعب حماسي، أريد جلب هذه الطاقة إلى الفريق، وسأبذل قصارى جهدي في كل ما أقوم به من أجل الفريق".

وأكمل سفيان أمرابط: "أعرف تماماً كيف يحب إيريك تين هاغ (مدرب الفريق) العمل وما يحتاجه من لاعبيه، لقد طورني تدريبه وتوجيهاته كثيراً كلاعب في وقت سابق من مسيرتي، أعلم أنه سيساعد في إبراز أفضل ما لدي من قدرات حتى أتمكن من مساعدة المجموعة على تحقيق النجاح هذا الموسم".

من جانبه، قال جون مورتو، المدير الرياضي لفريق "الشياطين الحمر": "لقد تابعنا سفيان لفترة طويلة، لذلك نحن سعداء حقاً بجلبه، يتناسب أسلوبه الملتزم عالي الطاقة في اللعب تماماً مع المجموعة التي نبنيها هنا، نحن نعلم أن عقلية سفيان وديناميكيته وصفاته الفنية ستساعد الفريق، ونحن نتطلع إلى تحقيق النجاح في جميع المسابقات هذا الموسم".

وكان متوسط الميدان المغربي قد انضم لنادي فيورنتينا في عام 2020، ومنذ ذلك الحين لعب مع الفريق 107 مباريات، سجّل خلالها هدفاً وصنع آخر.

وشارك أمرابط (27 عاماً) في 49 مباراة دولية مع منتخب المغرب، قدم خلالها تمريرتين حاسمتين.