دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي النصر السعودي، الأحد، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس (تويتر سابقًا) عن التحاق محترفيه الأجانب بمنتخباتهم الوطنية خلال فترة التوقف الدولي، في سبتمبر/ أيلول الجاري.

وانضم المهاجم كريستيانو رونالدو ومتوسط الميدان أوتافيو لقائمة البرتغال، والمدافع إيميرك لابورت لقائمة إسبانيا، ولاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش لقائمة كرواتيا، إذ تستعد هذه المنتخبات لخوض تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

كما تم استدعاء المهاجم ساديو ماني لقائمة منتخب السنغال، الذي تنتظره مباراة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية وأخرى في مناسبة ودّية أمام الجزائر.

وكان الرباعي الأجنبي المحترف في صفوف فريق "العالمي" قد ساهم في وقوع النادي في المركز السادس برصيد 9 نقاط، على سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2024/2023.

فيما تم دعوة 6 لاعبين محليين من نادي النصر إلى قائمة المنتخب السعودي، الذي سيواجه كل من كوستاريكا وكوريا الجنوبية.