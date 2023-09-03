كريستيانو رونالدو يعلّق على وصوله للهدف رقم 850 في مسيرته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ساهم اللاعب كريستيانو رونالدو في إحراز 3 أهداف، ليقود ناديه النصر إلى هزيمة نظيره الحزم، بنتيجة 1/5، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، وضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري "روشن" السعودي.

وصنع المهاجم البرتغالي الهدفين الأول والثالث لفريق "العالمي"، كما سجّل الهدف الرابع عند الدقيقة 68 بتسديدة من داخل منطقة جزاء المنافس.

ويعتلي رونالدو صدارة ترتيب هدّافي المسابقة برصيد 6 أهداف، وترتيب صانعي الألعاب بـ 4 تمريرات حاسمة.

ووصل كريستيانو رونالدو (38 عاماً) للهدف رقم 850 خلال مسيرته في لعبة كرة القدم، وقال عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) في أعقاب ذلك: "أداء رائع من الفريق مرة أخرى، نحن نستمر في التحسن، 850 هدفاً (في مسيرتي) ومازال العد مستمر".