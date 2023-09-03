دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصل كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، لمرحلة متقدمة من الانسجام في الدوري السعودي للمحترفين، بعد مرور 9 أشهر على انضمامه لفريق "العالمي".

وكان النجم البرتغالي البالغ من العمر 38 عامًا، أوائل نجوم لعبة كرة القدم الذين انضموا إلى دوري "روشن"، وتحديدًا في يناير/ كانون الثاني الماضي.

واستفاد رونالدو من تجربته في الموسم الفائت، إذ ساهم في إحراز 10 أهداف في المسابقة بنستخها الحالية، بعد تسجيله 6 أهداف وصناعته لـ 4 آخرين، عقب خوضه 4 مباريات.

ويتصدر كريستيانو رونالدو مشهد المسابقة إلى الآن، إذ يعتلي صدارة ترتيب الهدّافين وصانعي الألعاب، كما حقق جائزة اللاعب الأفضل خلال أغسطس/ آب الماضي.

ويعتقد البعض أن النجم البرتغالي المرشح الأول ليكون أفضل لاعب في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، فما رأيك؟