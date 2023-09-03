برأيك.. هل سيكون رونالدو أفضل لاعب في الدوري السعودي هذا الموسم بعد وصوله لمرحلة متقدمة من الانسجام؟

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
برأيك.. هل سيكون رونالدو أفضل لاعب في الدوري السعودي هذا الموسم بعد وصوله لمرحلة متقدمة من الانسجام؟
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصل كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، لمرحلة متقدمة من الانسجام في الدوري السعودي للمحترفين، بعد مرور 9 أشهر على انضمامه لفريق "العالمي".

وكان النجم البرتغالي البالغ من العمر 38 عامًا، أوائل نجوم لعبة كرة القدم الذين انضموا إلى دوري "روشن"، وتحديدًا في يناير/ كانون الثاني الماضي.

واستفاد رونالدو من تجربته في الموسم الفائت، إذ ساهم في إحراز 10 أهداف في المسابقة بنستخها الحالية، بعد تسجيله 6 أهداف وصناعته لـ 4 آخرين، عقب خوضه 4 مباريات.

ويتصدر كريستيانو رونالدو مشهد المسابقة إلى الآن، إذ يعتلي صدارة ترتيب الهدّافين وصانعي الألعاب، كما حقق جائزة اللاعب الأفضل خلال أغسطس/ آب الماضي.

ويعتقد البعض أن النجم البرتغالي المرشح الأول ليكون أفضل لاعب في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، فما رأيك؟

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.