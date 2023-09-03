فينالدوم ينتقل للدوري السعودي من بوابة هذا النادي

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نشر الأحد ، 03 سبتمبر / ايلول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انضم اللاعب جيورجينهو فينالدوم إلى صفوف نادي الاتفاق، لمدة 3 مواسم، قادماً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حسبما أعلن عنه الفريق السعودي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، ليلة الأحد.

ونشر نادي الاتفاق فيديو، حمل الإعلان عن الظفر بخدمات متوسط الميدان الهولندي، وعلّق قائلاً: "حيا الله من جانا، فينالدوم معانا".

كما نشر نادي الاتفاق صوراً من مراسم توقيع العقد بين الطرفين، والتي جرت في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان فينالدوم (32 عاماً) قد ارتدى قميص النادي الباريسي عام 2021، وحقق معه لقب الدوري الفرنسي.

وسبق وأن مثّل متوسط الميدان الهولندي نادي ليفربول الإنجليزي لما يقرب 5 سنوات، وظفر مع "الريدز" بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

على الصعيد الدولي، لعب جيورجينهو فينالدوم 90 مباراة مع منتخب هولندا، أحرز خلالها 27 هدفاً وصنع 9 آخرين.