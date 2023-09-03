جوردان هندرسون يغرّد باللغة العربية عن "كرم استضافة" السعودية

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نشر الأحد ، 03 سبتمبر / ايلول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد جوردان هندرسون، لاعب نادي الاتفاق، بالمملكة العربية السعودية وبمستوى دوري "روشن" هذا الموسم 2024/2023، والذي يضم عدداً من أبرز نجوم لعبة كرة القدم.

وكتب متوسط الميدان الإنجليزي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، باللغة العربية: "المملكة العربية السعودية، كرم الاستضافة، وحماس الجماهير، الدوري الممتع وإحساس الفوز الذي لا يعوض"، مُضيفاً: "القادم أفضل".

وكان قائد نادي ليفربول السابق قد انضم لنادي الاتفاق تحت قيادة مواطنه ستيفن جيرارد خلال "الميركاتو" الجاري.

وشارك هندرسون في مواجهة نادي الاتفاق و نظيره ضمك، والتي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف لواحد، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان جوردان هندرسون قد قدّم تمريرتين حاسمتين لزميله موسى ديمبيلي، الذي سجّل الهدفين الأول والثاني.