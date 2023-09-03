دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، مجددًا استمرار محمد صلاح مع "الريدز"، بعد تقارير مثيرة للجدل حول احتمالية انضمام اللاعب إلى اتحاد جدة السعودي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وعند سؤاله عمّا إذا كان عليه وضع تركيز النجم المصري في عين الاعتبار بعد تكهنات حول مغادرته الفريق والانتقال للدوري السعودي، ظهرت علامات الاستغراب على وجه كلوب قبل أن ينتابه الضحك، مما أثار تفاعلاً.

وقال المدرب الألماني لشبكة "Sky Sports"، قبل انطلاق مواجهة نادي ليفربول ونظيره أستون فيلا: "لم أكن مضطرًا لذلك، لم أكن مضطرًا لذلك".

وأضاف كلوب: "كانت هذه قصة إعلامية، لم يحدث ذلك"، موضّحًا: "لدي مكتب كبير في مكتبي، به الكثير من الأوراق، ولدي جهاز كمبيوتر محمول، وآيباد، وكل ما تحتاجه، لم يكن أي منهم مشغولاً بأي من هذه الأخبار".

وأتمّ مدرب "الريدز": "لدي الكثير من الأشياء لأقوم بها ولهذا السبب لم نفكر بذلك أبدًا، لقد خاض صلاح أسبوعًا تدريبيًا جيدًا وطبيعيًا تمامًا، لم يكن هناك شيء من وجهة نظري للتفكير فيه".