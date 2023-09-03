دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب محمد صلاح هدفًا، خلال فوز نادي ليفربول على نظيره أستون فيلا بثلاثية نظيفة، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "أنفيلد"، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدف النجم المصري في الدقيقة 55 من زمن المباراة، إذ وضع الكرة في الشباك من داخل منطقة جزاء المنافس.

وعلّق حساب فريق "الريدز" على منصة إكس - تويتر سابقًا - على هدف صلاح، قائلاً: "صلاح يفعل ما يُحب".

وأصبح صلاح أول لاعب يسجل أو يساهم في إحراز الأهداف خلال عشر مباريات متتالية في البريميرليغ، منذ أن فعل ذلك أيضًا في 15 مباراة على التوالي وتحديدًا بين أغسطس/ آب وديسمبر/ كانون الأول عام 2021، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.