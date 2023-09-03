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نشر الأحد ، 03 سبتمبر / ايلول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع الهدف الأول لمحمد شريف، لاعب نادي الخليج، في الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2024/2023.

وساهم المهاجم المصري في فوز فريقه على نظيره الشباب، بثلاثة أهداف لواحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، إذ أحرز الهدف الثالث عند الدقيقة 81.

وجاء هدف شريف بطريقة جميلة، إذ راوغ مدافع المنافس ثمّ أرسل الكرة نحو الشباك بتسديدة متقنة.

وعلّق حساب نادي الخليج على هدف محمد شريف، قائلاً: "«المُخيف» بـدأ يا رجالـه".

وكان مهاجم "الفراعنة" قد انضم للنادي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، قادماً من نادي الأهلي المصري.