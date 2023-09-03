مشاجرة بين رياض محرز ولاعب الفتح خلال مباراة في الدوري السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشبت مشاجرة بين رياض محرز، لاعب نادي أهلي جدة، وبيتروس، لاعب نادي الفتح، في أعقاب مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأخير، السبت، وضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

فعند الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن الشوط الأول، قام المهاجم الجزائري بحركة مهارية، إذ مرر الكرة بين قدمي بيتروس، لكنه أعاق لاعب آخر في نادي الفتح، وحينها تبادل محرز وبيتروس بعض الكلمات وتشاجرا فيما بينهما.

وتدخل لاعبو الفريقين وحكم المباراة لحلّ الخلاف القائم على أرض الملعب، وتحصل رياض محرز وبيتروس على البطاقة الصفراء.

وكان نادي الفتح قد تفوّق بنتيجة عريضة على منافسه أهلي جدة، بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في الجولة الخامسة من دوري "روشن" لموسم 2024/2023.