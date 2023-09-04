دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي، والعودة مجددًا إلى قائمة منتخب الكاميرون، التي تستعد لخوض منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية في أيام "الفيفا" خلال سبتمبر/ أيلول الجاري.

في منافسات مونديال قطر 2022، استبعد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أونانا عن صفوف المنتخب الوطني لـ"أسباب تأديبية"، بعد دخوله في خلاف مع مدرب الفريق حول أسلوب لعبه في مركز حراسة المرمى.

وفي أعقاب ذلك، كان الحارس البالغ من العمر 27 عامًا قد قرر عدم ارتداء قميص منتخب "الأسود غير المروضة" مرة أخرى.

وأصدر أندريه أونانا بيانًا عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقاً)، الاثنين، حمل الإعلان عن العدول عن قرار الاعتزال وعودته لمنتخب بلاده.

ويمتلك أونانا في رصيده 34 مباراة دولية، وحافظ على نظافة شباكه في 14 مباراة.