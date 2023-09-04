دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة اقتحام أحد المشجعين أرض الملعب، للقاء اللاعب ليونيل ميسي، في أعقاب مواجهة نادي إنتر ميامي و نظيره لوس أنجلوس، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، فجر الاثنين.

وتبيّن أن مشجع اقتحم المستطيل الأخضر للقاء النجم الأرجنتيني، لكنّ الحارس الشخصي لميسي ركض مسرعاً وأبعده على الفور، قبل أن يخرجه رجال حفظ الأمن من أرض الملعب.

وتفاعل مغرّدون على منصة "إكس" -تويتر سابقاً- مع رد فعل الحارس الشخصي لليونيل ميسي، نظراً لسرعته في الركض وتمكّنه من إبعاد المشجع خلال لحظات.

وكان ليونيل ميسي قد صنع هدفين، ليساهم في فوز نادي إنتر ميامي على مضيفه لوس أنجلوس بثلاثة أهداف لواحد.