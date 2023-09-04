دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، مساء الأحد، تفاعلا في رده على سؤال حول الفريق الذي يشجعه، ليفربول الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح، أم نادي أستون فيلا الإنجليزي الذي يمتلكه أخوه ناصف ساويرس ولك قبيل مباراة الفريقين التي أُقيمت مساء الأحد.

ووجه صاحب حساب شادي الفونس، على منصة "إكس"، تويتر سابقا، سؤالا إلى نجيب ساويرس قال فيه: "يا ترى يا بشمهندس نجيب ساويرس بتشجع مين لما ليڤربول بيلعبوا ضد آستون ڤيلا زي النهاردة؟ ابن بلدك محمد صلاح ولا فريق أخوك ناصف ساويرس؟".

فقال نجيب ساويرس: "فريق أخويا …مع حبي لمحمد صلاح".

وفي رده على سؤال آخر من أحد الأشخاص على "إكس" يقول: "طاب لو أستون فيلا لعب مع الجونة ؟، فأجاب رجل الأعمال المصري قائلا: "مشكلة".

وتفاعل العديد من النشطاء على منصة "إكس"، مع رد نجيب ساويرس حول الفريق الذي سيشجعه، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

وسجل محمد صلاح، الهدف الثالث لفريقه في شباك أستون فيلا، خلال المباراة التي أُقيمت، الأحد، على ملعب آنفيلد، ليفوز "الريدز" بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.