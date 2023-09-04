دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاثنين، عن إقامة جميع المباريات بين المنتخبات والأندية التابعة للاتحاد السعودي ونظيرتها في الاتحاد الإيراني على أراضيهما، بدلاً من الملاعب المحايدة.

يأتي ذلك بعد اتفاق الاتحاد السعودي مع نظيره الإيراني على إقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب خلال المرحلة المقبلة.

وكانت المباريات التي تجمع المنتخبات أو الأندية السعودية مع نظيرتها الإيرانية تقام في ملاعب محايدة، بحسب القرار الصادر عام 2016 عن لجنة المسابقات والمكتب التنفيذي في اتحاد القارة الصفراء.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان عبر موقعه الرسمي: "يرحب الاتحاد بهذه الخطوة التاريخية، والتي تعكس التزام الاتحادين السعودي والإيراني في توطيد العلاقات داخل مجتمع كرة القدم في كلا البلدين، بشكل يسمح للأندية باستضافة المباريات على ملاعبها وزيارة ملعب الفريق المنافس في المباريات الخارجية، مما يزيد من مستوى التفاعل وخبرة المتعة للجماهير واللاعبين".

وتابع: "سوف تتطلع الجماهير المتحمسة في كل من السعودية وإيران وكافة أرجاء قارة، لمتابعة فصل جديد في مسابقات الأندية والمنتخبات الوطنية، مع تنافس فرق السعودية وإيران بروح التنافس والصداقة".

وأتمّ الاتحاد الآسيوي: "الاتحاد يؤكد التزامه الكامل بتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة لكافة أطراف اللعبة في هذه المباريات، مع تأمين الموافقات اللازمة من اللجان المعنية".