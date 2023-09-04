بعد تكهنات حول انتقاله لاتحاد جدة.. سيرخيو راموس يحسم وجهته المقبلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انضم اللاعب سيرخيو راموس إلى صفوف نادي إشبيلية الإسباني في صفقة انتقال حر، وبعقدٍ ممتد لعام واحد، قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأصدر النادي الأندلسي بيانًا رسميًا حمل الإعلان عن استعادة خدمات المدافع الإسباني بعد 18 عامًا من رحيله عن الفريق وانتقاله لنادي ريال مدريد، عقب إنهائه الفحص الطبي بنجاح، الاثنين.

وكان راموس قد نشأ في صفوف نادي إشبيلية، ولعب مع الفريق الأول بين عامي 2004 و2005.

ورحل سيرخيو راموس عن النادي الباريسي بعد أن مثّل الفريق بين عامي 2021 و2023، شارك خلالهما في 58 مباراة بمختلف المسابقات، وسجّل 6 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

وكانت تقارير صحفية قد أدعت أن المدافع الإسباني سينتقل لنادي اتحاد جدة السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، قبل أن ينفي ذلك ويحسم وجهته.