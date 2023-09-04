بهذه الطريقة ودع اتحاد جدة طارق حامد.. ما وجهة اللاعب المقبلة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، الاثنين، رحيل اللاعب طارق حامد عن صفوف "النمور"، بعد أن أمضى عامًا واحدًا مع الفريق، منذ يوليو/ تمّوز 2022.

ونشر النادي السعودي فيديو، عبر حسابه في منصة إكس، تويتر سابقًا، حمل أبرز اللقطات لمتوسط الميدان المصري مع الفريق والألقاب التي حققها برفقة "النمور"، قائلاً: "شكرًا طارق".

وكان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، قد ظهر في 28 مباراة بقميص نادي اتحاد جدة، وحقق معه لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.

من جانبه، كشف نادي ضمك عن تعاقده مع طارق حامد، إذ نشر فيديو تضمن الإعلان عن الصفقة، قائلاً: "التاريخ جانا... طارق حامد".