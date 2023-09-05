الشباب السعودي يتعاقد مع لاعب أتلتيكو مدريد.. من يكون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الشباب السعودي، الاثنين، عن تعاقده مع اللاعب يانيك كاراسكو، لمدة 3 مواسم، قادما من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

ونشر فريق "الليوث"، عبر حسابه على منصة "إكس"- تويتر سابقا- مقطع فيديو، حمل الإعلان عن التعاقد مع الجناح البلجيكي، وعلق قائلا: "مهما كثرت الأقاويل، كاراسكو أصبح أسدا".

ويبلغ كاراسكو من العمر 30 عاما، وينشط في خط المقدمة.

وقضى يانيك كاراسكو مع نادي أتلتيكو مدريد سنوات عدة، ولعب 266 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 47 هدفا وقدم 45 تمريرة حاسمة، وحقق برفقته لقبي الدوري الإسباني والدوري الأوروبي.

على الصعيد الدولي، شارك الجناح البلجيكي في 66 مباراة دولية، أحرز خلالها 9 أهداف وصنع 15 آخرين.