دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أقيمت قرعة بطولة كأس العالم 2023، التي ستقام في الأراضي السعودية خلال ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في مدينة جدة، الثلاثاء، وأسفرت عن عدد من المواجهات المتوازنة.

وتقرر أن يواجه اتحاد جدة السعودي نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الافتتاح، على أن يلعب الفائز من هذه المواجهة مع الأهلي المصري في الدور الربع النهائي، الذي سيشهد مباراة أخرى بين نادي كلوب ليون المكسيكي ومنافسه أوراوا الياباني.

وفي الدور النصف النهائي من البطولة، سيلتقي الفائز من مواجهة النادي السعودي أوالنيوزيلندي والأهلي مع بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس، الذي لم يحدد بعد، فيما سيضرب الفائز من مواجهة النادي المكسيكي والياباني موعداً مع نادي مانشستر سيتي، بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويشارك نادي اتحاد جدة في مونديال الأندية لكونه بطل دوري البلد المضيف، بينما يشارك نادي الأهلي لكونه بطل مسابقة دوري أبطال إفريقيا.