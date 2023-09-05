دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد اللاعب جوردان هندرسون أن انتقاله للدوري السعودي للمحترفين من بوابة نادي الاتفاق لم يكن بسبب المال، مُشيراً إلى دور مدرب الفريق، ستيفن جيرارد، في اتخاذ هذا القرار.

وفي حوار مع صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، نفى متوسط الميدان الإنجليزي صحة مزاعم تلقيه مبالغ هائلة من النادي السعودي، قائلاً: "الأرقام ليست صحيحة، يمكن للناس أن يصدقوني أو لا يصدقوني، ولكن في حياتي ومسيرتي المهنية، لم يكن المال حافزاً أبداً"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأوضح هندرسون أنه تواصل مع المدير الفني لنادي الاتفاق، جيرارد، قبل إتمام الصفقة، قائلاً: "هو لم يذكر لي المال أبداً، كل ما تحدثتُ عنه مع ستيفن كان عن كرة القدم والمشروع...كان الأمر كلّه يتعلق بما يمكننا القيام به معاً لتحقيق شيء مميز للنادي والدوري".

وقُيل لجوردان هندرسون خلال الحوار إنه تعرض للانتقادات من قِبل مجتمع "LGBTQ+"، مجتمع الميم، بعد انتقاله للمملكة العربية السعودية، البلد الذي تُعتبر فيه المثلية الجنسية غير قانونية.

وقال هندرسون: "يؤلمني سماع ذلك، أنا أهتم، أنا لستُ واحداً من هؤلاء الأشخاص الذين يعودون إلى منازلهم، وينسون كل شيء، ويقولون: أنا بخير، عائلتي بخير...أنا أفكر في الأشياء كثيراً".

وتابع بالقول: "لكن في الوقت نفسه، كنتُ أعرف أن الناس يمكن أن ينظروا إلى الأمر بهذه الطريقة، وأنّهم يحق لهم إبداء آرائهم، ويحق لهم أن يشعروا بذلك"، مُضيفاً: "كلّ ما يمكنني قوله هو أنني أعتذر، أنا آسف لأنني جعلتهم يشعرون بهذه الطريقة، لكنني لم أتغير كشخص".

وأكمل متوسط الميدان الإنجليزي: "لكنني أشعر كما لو أنّني أهتم بالقضايا المختلفة التي شاركت فيها، وبالمجتمعات المختلفة...أنا أهتم بالفعل، وعندما ينتقدني الناس ويقولون إنني أدرتُ لهم ظهري، فقد آلمني هذا الأمر بشدة".

وأكد لاعب الاتفاق: "في مجتمع LGBTQ+ أستطيع أن أفهم الإحباط، أستطيع أن أفهم الغضب، أفهمه".