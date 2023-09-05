(CNN) -- أُقيل خورخي فيلدا من منصبه كمدرب للمنتخب الإسباني للسيدات، وسط تداعيات مستمرة جراء قبلة لويس روبياليس غير المرغوب فيها لإحدى اللاعبات في نهائي كأس العالم 2023.

وتأتي الخطوة كجزء من تغيير كبير في كرة القدم الإسبانية منذ أن قام روبياليس، رئيس اتحاد اللعبة الشعبية الأولى في البلاد، بتقبيل اللاعبة جينيفر هيرموسو بالقوة.

واعتذر روبياليس عن تصرفاته، ووصف القبلة بأنها "متبادلة"، لكنّ اللاعبة نفت ذلك، وقد تم إيقاف رئيس اتحاد كرة القدم الإسباني لمدة 90 يومًا من قِبل الاتحاد الدولي (فيفا)، بينما لا تزال الإجراءات التأديبية جارية.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان رسمي: "كان المدرب عنصرًا أساسيًا في النمو الملحوظ لكرة القدم النسائية، وترك إسبانيا بطلة للعالم والثانية في تصنيف الفيفا".

وأضاف الاتحاد: "قرر الاتحاد في واحدة من أولى إجراءات إعادة الهيكلة التي أعلنها الرئيس (المؤقت)، بيدرو روشا، التخلي عن خدمات خورخي فيلدا كمدير رياضي ومدرب للمنتخب الوطني للسيدات الذي تولى مهامه في عام 2015".

وتابع: "يقدّر الاتحاد عمله على رأس المنتخب الوطني ومسؤولياته، باعتباره الشخصية الرياضية التي أمضت الكثير مع المنتخبات الوطنية للسيدات، فضلاً عن النجاحات التي حققها خلال فترة ولايته، والتي تُوجت بالإنجاز الأخير لكأس العالم".