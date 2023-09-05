دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة إكس، تويتر سابقًا، مع حضور اللاعب كريم بنزيما لقرعة كأس العالم للأندية 2023، التي أقيمت في مدينة جدة، الثلاثاء، مرتديًا الزي السعودي.

وكان المهاجم الفرنسي حاضرًا لقرعة مونديال الأندية، لكون فريقه اتحاد جدة أحد المشاركين في البطولة، بصفته بطل دوري البلد المضيف.

وأسفرت القرعة عن مواجهة فريق "النمور" لنظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في المواجهة الافتتاحية، على أن يلعب الفائز مع النادي الأهلي المصري في الدور ربع النهائي.

وقال بنزيما لقناة "SSC" السعودية عقب ذلك: "لا أعد الجماهير بشيء، لكن نحاول أن نقدم الأفضل بالنسبة لنا، وننتظر حضور المشجعين في البطولة، هذه البطولة قوية ويوجد أندية كبيرة لديها أسماء بارزة".

وأضاف بنزيما: "متفائل بأن فريقي لديه عناصر جيدة، ونأمل أن نقدم أنفسنا وأن نصل لأبعد مكان في البطولة".

وحول ارتدائه الثوب السعودي، قال بنزيما في تصريحات لوسائل إعلام سعودية: "يعجبني جدًا وأراه زيًا أنيقًا".