دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم مذكرة تفاهم مع نظيره الإيراني، الاثنين، حسبما ذكر الاتحاد السعودي عبر صفحته على منصة "إكس" تويتر سابقا، الثلاثاء.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين بحضور رئيس الاتحاد السعودي، ياسر المسحل، ورئيس الاتحاد الإيراني، مهدي تاج، في مقر الاتحاد السعودي بالعاصمة، الرياض.

وتهدف المذكرة إلى "تعزيز سبل التعاون بينهما بما يخدم كرة القدم في البلدين على مستوى كرة القدم الآسيوية"، وفقا للاتحاد السعودي.

وتتضمن المذكرة "تبادل الخبرات بين الاتحادين عن طريق تقديم دورات تدريبية شاملة للحكام، ودعم وتطوير الفئات السنية وكرة القدم النسائية وكرة قدم الصالات وكرة القدم الشاطئية".

ورأى المسحل أن مذكرة التفاهم "ستعمل على تعزيز العلاقات بين الاتحادين بما يخدم كرة القدم الآسيوية".

من جانبه، أعرب تاج عن "عن تطلعه للعمل مع الاتحاد السعودي والمضي قدمًا نحو مزيد من التعاون بين الجانبين، وهو ما سينعكس إيجابًا خلال الفترة المقبلة"، وفقا للاتحاد السعودي لكرة القدم.