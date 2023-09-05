دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد على كاتب أعاد نشر صورة لمحمد صلاح واصفا إياه بأنه "كالأهرامات والتاريخ لا يُشترى"، ليجيب بن مساعد قائلا إن عقد اللاعب المصري يُباع ويُشترى مثل بقية نجوم كرة القدم.

وكتب الكاتب هاني مسهور على منصة "إكس" تعليقا على صورة محمد صلاح التي نشرها الإثنين: "كالأهرامات والتاريخ هذه أشياء لا تشترى أبداً".

وأردف الكاتب قائلا للنجم المصري: "كنّ كما أنت عالياً غالياً بلا ثمن".

ورد الأمير عبدالرحمن بن مساعد قائلا: "أستاذ هاني: بيع (عقد) محمد صلاح من نادي المقاولون الى نادي بازل عام 2012، ثم اشترى (عقده) تشيلسي من بازل عام 2014 ،ثم أعاره تشيلسي إلى نادي فيورنتينا فنادي روما عام 2015 و2016، ثم اشترى عقده ليفربول عام 2017 ..".

وتابع الأمير السعودي: "وهذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم ولاعبيها وصلاح عقده يباع ويشترى كباقي اللاعبين كما رأيت ولا علاقة للأهرامات والتاريخ بالأمر..".

ويأتي هذا الجدل في ظل أنباء عن رغبة نادي اتحاد جدة السعودي بشراء عقد اللاعب المصري من نادي ليفربول وسط تمسك شديد من جانب إدارة "ألريدز" بنجم الفريق.