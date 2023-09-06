دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، الأربعاء، عن القائمة الأولية للاعبين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية، التي تُمنح لأفضل لاعب حول العالم في كلّ عام.

وتواجد المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، والفرنسي كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة السعودي، في قائمة المرشحين للظفر بجائزة "البالون دور"، فيما غاب عنها كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي.

وحقق صلاح المركز الخامس في ترتيب أفضل اللاعبين خلال العام الماضي، فيما فاز بنزيما بالجائزة.

إليكم قائمة المرشحين كاملة:

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

خفيتشا كفارتسخيليا (نابولي).

نيكولو باريلا (إنتر ميلان).

إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا).

بوكايو ساكا (أرسنال).

يوشكو جفارديول (مانشستر سيتي).

أندري أونانا (مانشستر يونايتد).

جمال موسيالا (بايرن ميونيخ).

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

جود بيلينجهام (ريال مدريد).

راندال كولو مواني (باريس سان جيرمان).

روبن دياز (مانشستر سيتي).

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي).

مارتن أوديغارد (أرسنال).

إيلكاي غوندوغان (برشلونة).

ياسين بونو (الهلال).

جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي).

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

رودري (مانشستر سيتي).

كيم مين جاي (بايرن ميونخ).

أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد).

فيكتور أوسيمين (نابولي).

ليونيل ميسي (إنتر ميامي).

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان).

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة).

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

هاري كين (بايرن ميونخ).

لوكا مودريتش (ريال مدريد).

محمد صلاح (ليفربول).

كريم بنزيما (اتحاد جدة).