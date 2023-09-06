دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتقد جوردان هندرسون، قائد ليفربول السابق ولاعب الاتفاق الحالي، أن النجم المصري محمد صلاح سيكون له تأثير كبير في الدوري السعودي للمحترفين في حال انتقاله إلى نادي اتحاد جدة.

وذكر موقع "يورو سبورت" أن فريق "الريدز" رفض عرضاً ضخماً من قِبل فريق "النمور" للظفر بخدمات اللاعب، تصل قيمته 150 مليون جنيه إسترليني (188 مليون دولار) بما في ذلك الإضافات لصلاح.

فيما كان هندرسون من اللاعبين الذين انضموا لدوري "روشن" خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلق جوردان هندرسون على احتمالية انتقال محمد صلاح للسعودية، إذ قال في حوار مع صحيفة "ذي أتلتيك" البريطانية: "لم أتحدث معه بشأن ذلك".

وأضاف لاعب الاتفاق: "من الواضح أنني تحدثتُ معه لفترة وجيزة خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين، إذ كان يسألني عمّا إذا كنتُ على ما يرام، وكل شيء على ما يرام، وكيف أستقر، والأشياء العادية".

وتابع بالقول: "سيتصل الجميع به وسيرسلون الرسائل النصية إليه وأشياء من هذا القبيل، لا أعرف حقاً ما الذي يحدث بالضبط، أنا فقط أرى ما يقال في وسائل الإعلام فيما يتعلق بالعروض المقدمة وأشياء من هذا القبيل".

وأتمّ هندرسون: "سيكون من المثير للاهتمام رؤية ما سيحدث، لأنه لاعب رائع ورجل رائع، ومهما حدث سيكون له تأثير كبير، سواء كان ذلك في ليفربول أو في الدوري السعودي، مهما كان، سواء كان ذلك الآن أو في المستقبل أو في أي وقت، إنه إضافة رائعة لأي فريق".