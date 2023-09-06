تفاعل على زفاف نجم الأهلي السعودي رياض محرز على تايلور وارد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون على حفل زفاف النجم الجزائري لنادي أهلي جدة السعودي، رياض محرز، على عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، والذي أُقيم في لندن.

ونشرت وارد صورا من الزفاف عبر صفحتها على إنستغرام وعلقت عليها بالقول: "تزوجي صديقك المفضل... الجزء الأول".

من جهته، أعاد محرز نشر الصور التي شاركتها زوجته، على صفحته على المنصة نفسها دون أن يُعلق.

وأُقيم الحفل في العاصمة البريطانية، لندن، حسبما أظهر موقع الصور التي نشرتها وارد على إنستغرام.

ويرتبط محرز ووارد بعلاقة منذ عام 2020 ولديهما طفلة بعد انفصاله عن زوجته السابقة ريتا جوهال التي أنجب منها طفلتين، إذ ظهرا بصور مشتركة مع طفلتهما في كثير من المناسبات على صفحتيهما على إنستغرام.

وانتقل النجم الجزائري من صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى صفوف الأهلي السعودي هذا الموسم.