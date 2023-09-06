أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أصدر مانشستر يونايتد بيانًا، الأربعاء، بشأن مزاعم الاعتداء المنزلي التي وجهتها صديقة المهاجم البرازيلي أنتوني السابقة.

وجاء في بيان نشره النادي على موقعه الرسمي: "اطلع مانشستر يونايتد على الادعاءات الموجهة ضد أنتوني ويلاحظ أن الشرطة تجري تحقيقات".

وأردف اليونايتد في بيانه: "في انتظار مزيد من المعلومات لن يقدم النادي أي تعليقات أخرى، نحن نأخذ هذه المسألة على محمل الجد، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير هذه الادعاءات والتأثير اللاحق الذي سيكون على الناجين من الاعتداء".

تم استبعاد أنتوني من منتخب البرازيل الاثنين بعد مزاعم سوء المعاملة، وفقًا للاتحاد البرازيلي لكرة القدم.