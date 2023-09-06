دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الشباب السعودي، الثلاثاء، ضم المدافع رومان سايس إلى صفوف الفريق، حتى نهاية الموسم الجاري 2024/2023، على سبيل الإعارة من نادي السد القطري.

ونشر فريق "الليوث" عبر حسابه على منصة "إكس"- تويتر سابقا- فيديو، حمل الإعلان عن التعاقد مع اللاعب المغربي وعلق قائلا: "مازال مازال، قائد أسود الأطلس شبابي".

وكان سايس انضم للنادي القطري لمدة موسمين خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، قبل أن يكشف عن إعارته للنادي السعودي إلى ختام منافسات الموسم الحالي.

ويبلغ رومان سايس من العمر 33 عاما، وقاد منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخ "أسود الأطلس" والكرة الإفريقية والعربية.

وخاض سايس تجربة احترافية مميزة مع نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، بين عامي 2016 و2022، قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي بشكتاش التركي.