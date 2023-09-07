ترشيح ياسين بونو لجائزة الحارس الأفضل حول العالم.. من ينافسه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، الأربعاء، عن قائمة حراس المرمى المرشحين لنيل جائزة "ياشين"، التي تُمنح للحارس الأفضل حول العالم في كل عام.

وكان ياسين بونو البالغ من العمر 32 عاما، حارس إشبيلية الإسباني السابق والهلال السعودي الحالي، من المرشحين لنيل الجائزة.

وسينافس الحارس المغربي كل من تير شتيغن (برشلونة الإسباني) وتيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني) وإيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ومايك ماينان (إسي ميلان الإيطالي) وإيمليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي)، وآرون رامسديل (أرسنال الإنجليزي) وأندري أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، وبرايس سامبا (لانس الفرنسي) ودومينيك ليفاكوفيتش (فنربخشة التركي).

وكان بونو قاد النادي الأندلسي لتحقيق لقب الدوري الأوروبي (اليوروباليغ) في موسم 2023/2022، بعد تألقه في المشهد الختامي من البطولة، قبل أن ينتقل للدوري السعودي للمحترفين من بوابة "الأزرق الهلالي".

وسيتم الكشف عن الفائز بجائزة "ياشين" خلال حفل يقام في العاصمة الفرنسية باريس في الأشهر المقبلة.