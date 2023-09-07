دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق، ياسر القحطاني، تفاعلا بحديثه عن ممارسة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لكرة القدم وعدم ذكره أي فريق كان يشجع.

وقال القحطاني في "بودكاست Bein" إن ولي العهد السعودي "رياضي من الدرجة الأولى... رياضي ممارس على فكرة، يمارس كرة القدم".

وأردف نجم نادي الهلال السعودي قائلا: ""من زمان من أيام صغره كان لديه فريق كرة قدم وكان يشكل فريقا وينظم بطولات فيها أفضل فرق الحواري ويجيب أفضل المدربين حتى والتعاقدات وأفضل الأطقم".

وختم القحطاني بالقول عن ولي العهد: "لن أخبركم أي فريق كان يُشجع".

وأثار حديث القحطاني تفاعلا واسعا على منصة "إكس" إذ علق العديد من المغردين على التصريحات وتداول كثيرون المقطع.