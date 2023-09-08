دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تفاعلا واسعا بعد اللقطة التي تجاوز فيها لاعب وسط منتخب الإكوادور، مويسيس كايسيدو، في مباراة الفريقين ضمن تصفيات كأس العالم 2026، فجر الجمعة.

ونجح ميسي بتجاوز كايسيدو بطريقة فنية مميزة، ما أثار ردود فعل واسعة نظرا لفرق السن بين الثنائي والمبلغ الكبير الذي دُفع باللاعب الإكوادوري للانضمام إلى تشيلسي.

وأصبح كايسيدو صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله إلى تشيلسي مقابل 121 مليون دولار أمريكي، وفقا لموقع "Ttansfermarket".

وتفوقت الأرجنتين على الإكوادور في مستهل مشوار المنتخبين بالتصفيات المؤهلة للمونديال، بهدف نظيف، سجله ميسي من ركلة حرة مباشرة جميلة.

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