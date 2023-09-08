تفاعل على تصريح نيمار حول الدوري السعودي والفرنسي.. كيف جاء التعليقات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار تصريح للنجم البرازيلي لنادي الهلال السعودي، نيمار دا سيلفا، تفاعلا بعد أن قال فيه إن بوجود النجوم فإن الدوري السعودي قد يتفوق على نظيره الفرنسي.

وقال نيمار في مؤتمر صحفي يسبق مباراة البرازيل وبوليفيا في تصفيات كأس العالم: "أعتقد أن كرة القدم هناك (في السعودية) مشابهة فالكرة مدورة وهناك عارضة للمرمى".

وأردف نجم نادي الهلال السعودي قائلا: "أرى أن مع أسماء اللاعبين الذين ذهبوا إلى السعودية لن أتفاجأ إذا تفوق الدوري السعودي على الفرنسي".

وانتقل نيمار إلى صفوف "الزعيم" قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 97 مليون دولار أمريكي هذا الموسم.

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