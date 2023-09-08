أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قام المدعي العام الإسباني بتقديم شكوى ضد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، "بسبب جرائم الاعتداء الجنسي والإكراه" في قضية قبلته للاعبة المنتخب الوطني للسيدات جينيفر هيرموسو، وفقاً لبيان صحفي.

وتُمهد هذه الشكوى- وهي جزء من الإجراءات القانونية الإسبانية- الطريق أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، لبدء تحقيق رسمي في قضية لويس روبياليس وبدء جمع الأدلة، مما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات محتملة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام: "أشارت جينيفر هيرموسو أيضا في بيانها إلى أنها والأشخاص المقربين منها، تعرضوا لضغوط مستمرة ومتكررة من لويس روبياليس وبيئته المهنية".

وذكر البيان أيضا أن "المدعي العام يعتبر أن هذا التحرش يمكن أن يشكل جريمة إكراه"، وأضاف أنه "يطلب جمع معلومات من السلطات الأسترالية حول تصنيف الجرائم ضد الحرية الجنسية في لوائحها الجنائية".

وأجرت CNN اتصالا بالاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF)، لمعرفة ما إذا كان لويس روبياليس لديه أي دفاع قانوني، لكنهم أشاروا إلى أنهم يفتقرون إلى أي تفاصيل في هذا الصدد، حيث لا يستطيع روبياليس، الذي أوقفه "الفيفا"، استخدام الموارد القانونية للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقدمت هيرموسو، الثلاثاء، شكوى رسمية ضد روبياليس، إلى النيابة العامة، بسبب قبلة غير مرغوب فيها بعد نهائي كأس العالم للسيدات، وكانت الشكوى الخطوة التالية المطلوبة لنظام العدالة الإسباني للمضي قدما في القضية، ضد رئيس اتحاد كرة القدم.