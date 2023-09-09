لامين يامال يدون اسمه في سجلات تاريخ منتخب إسبانيا.. إليكم ما حققه

(CNN) -- خرج اللاعب لامين يامال، مراهق نادي برشلونة، من مقاعدالاحتياط وشارك كبديلٍ في مواجهة منتخب إسبانيا ومنتخب جورجيا، ليصنع التاريخ في مناسبتين.

دخل اللاعب لأرض الملعب في الدقيقة 44 من زمن المباراة، بعمر 16 عامًا و57 يومًا، ليصبح أصغر لاعب إسباني يشارك مع منتخب الرجال، محطمًا الرقم القياسي الذي كان يحمله سابقًا، غافي، الذي شارك للمرة الأولى دوليًا في عام 2021، بعمر 17 عامًا و62 يومًا.

وسجّل يامال هدفًا عند الدقيقة 74، ليساهم في فوز منتخب إسبانيا بنتيجة 1/7، ضمن تصفيات "يورو" 2024، ليصبح أصغر هدّاف مع الفريق ويحطم رقمًا قياسيًا آخر كان يحمله أيضًا زميله غافي.

في أغسطس/ آب الماضي، ظهر لامين يامال لأول مرة في التشكيل الأساسي لنادي برشلونة، ليكون أصغر لاعب يبدأ مباراة في الدوري الإسباني في القرن الحادي والعشرين، وتم اختياره كأفضل لاعب في الدوري تحت 23 عامًا لذلك الشهر.

عندما ظهر للمرة الأولى مع نادي برشلونة في أبريل/ نيسان الفائت، عندما كان عمره 15 عامًا، أصبح أصغر لاعب في النادي منذ أكثر من قرن.

وسجل ألفارو موراتا ثلاثية لمنتخب إسبانيا، في حين أحرز سولومون كفيركفيليا هدفًا في مرماه، وهدفين من داني أولمو ونيكو ويليامز ليضمن الفريق فوزًا ساحقًا.

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق تسع نقاط عن إسكتلندا، فيما لعب الإسكتلنديون مباراتين أكثر.