دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق مايكل إيمينالو، مدير كرة القدم في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على إمكانية انضمام محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إلى المسابقة في المستقبل.

وذكر موقع "يورو سبورت" أن نادي اتحاد جدة قدّم عرضاً لفريق "الريدز" بلغت قيمته 150 مليون جنيه إسترليني (187 مليون دولار) للظفر بخدمات المهاجم المصري، لكنّ النادي الإنجليزي رد بالرفض، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

ولم يستبعد إيمينالو إمكانية مجيء صلاح لدوري "روشن" خلال المرحلة المقبلة، إذ قال لشبكة "Sky Sports": "أولاً وقبل كلّ شيء، محمد صلاح هو أحد أفضل اللاعبين على هذا الكوكب"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع بالقول: "لقد قلتُ من قبل، سراً وعلناً، إننا نرحب بأي شخص يريد القدوم إلى الدوري السعودي، وهذا يشمل صلاح"، مُضيفاً: "إذا لم يحدث ذلك، فهذا ليس لأننا لم نعد معجبين باللاعب، أو لأن لدينا مشكلة مع نادي ليفربول".

وأكمل مايكل إيمينالو: "ذلك لأن بعض الأشياء التي يجب أن تتوافق مع جميع الأطراف المشاركة في العملية لم تتوافق".

وأتمّ مايكل إيمينالو: "لا أحد غاضب، نحن نمضي قدماً، لا نغلق أي أبواب على الإطلاق، وإذا كانت هناك فرصة للقيام بالأشياء والقيام بذلك بشكل جيد وجلب محمد صلاح إلى الدوري السعودي، فسنكون جميعاً ممتنين للغاية".