(CNN) -- أعلنت الجامعة المغربية لكرة القدم في بلاغ لها عن تأجيل مباراة "أسود الأطلس" وليبيريا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، والتي كانت مقررة مساء السبت، بسبب الزلزال القوي الذي ضرب المغرب.

وقالت الجامعة المغربية في بيانها: "على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، نعلن عن تأجيل المباراة التي كانت ستجمع المنتخب الوطني ونظيره الليبيري مساء السبت، برسم الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا في كوت ديفوار 2024، إلى وقت لاحق، وذلك بتوافق مع الاتحاد الإفريقي".

وتابعت: "بعد هذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة كرة القدم الوطنية، بأحر التعازي إلى أسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

كان من المقرر أن يلعب "أسود الأطلس" مع ليبيريا في الجولة الختامية من التصفيات على أرض ملعب أكادير في أغادير بالمغرب، ولم يتم الإعلان عن الموعد الجديد للمباراة.

وهزّ زلزال بقوة 6.8 درجة سلسلة جبال الأطلس الكبير بالمغرب بعد الساعة 11 مساءً بقليل، بالتوقيت المحلي، وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) إن الزلزال وقع الجمعة على عمق ضحل نسبيًا يبلغ 18.5 كيلومترًا (11.4 ميلا)، ويقع مركزه على بعد حوالي 72 كيلومترا (44.7 ميلا) جنوب غرب مراكش، المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 840 ألف نسمة وتعد وجهة سياحية شعبية.