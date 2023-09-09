لاعبون وأندية كرة القدم يعزون في ضحايا مأساة المغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب لاعبون وأندية كرة القدم من جميع أنحاء العالم عن تعازيهم بضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، الجمعة، وراح ضحيته مئات الأشخاص.

وقال نادي برشلونة عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا)، إنه "يتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا ‎#زلزال_المغرب، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين".

وفي بيان رسمي، أعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن "حزنهم الشديد وتضامنهم مع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في الساعات الأخيرة" ، مُضيفاً: "يعرب نادينا عن مودته وتعازيه العميقة لعائلات القتلى وكل الشعب المغربي، كذلك نتمنى الشفاء العاجل للجرحى وننقل إليهم تضامننا ومودتنا".

وغرّد نادي ليفربول: "الجميع في نادي ليفربول يرسل خالص تعازيه إلى عائلات وأصدقاء ضحايا زلزال المغرب ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وكتب مانشستر يونايتد: "قلوبنا ودعواتنا مع المتضرررين من زلزال المغرب، وخالص تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".

وقال نادي إسي ميلان: "تعازينا الحارة لأهالي ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين".

وغرّد نادي باريس سان جيرمان: "أسرة باريس سان جيرمان برمتها تتضامن مع أصدقائنا المغاربة في أعقاب الزلزال المروع. نتقدم بأحر التعازي لأهالي الضحايا. قلوبنا معكم".

وقال اللاعب أشرف حكيمي: "نعيش أوقاتًا عصيبة، و تفكيرنا كله مع المصابين و عائلات الضحايا، نتعاون و نساهم جميعًا في إنقاذ الجرحى بالتبرع بالدم، إنا لله و إنا إليه راجعون".

وكتب اللاعب السابق سامي الجابر: "اللهم احفظ أخواننا في المغرب اللهم اشفِ مصابهم وارحم ميتهم، إنا لله وإنا إليه راجعون".