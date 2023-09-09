كيف علّق نادي الهلال السعودي على إنجاز نيمار مع منتخب البرازيل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق اللاعب نيمار دا سيلفا إنجازاً على الصعيد الفردي مع منتخب البرازيل، إذ أصبح الهدّاف التاريخي لـ "السامبا" برصيد 79 هدفاً، متفوقاً على النجم السابق بيليه.

ووصل المهاجم البالغ من العمر 31 عاماً إلى هذا العدد من الأهداف بعد أن أحرز ثنائية في شباك منتخب بوليفيا، ليساهم في فوز منتخب البرازيل بنتيجة 1/5 في مستهل مشوار المنتخبين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعلّق حساب نادي الهلال السعودي على اعتلاء نيمار لصدارة هدّافي "السامبا" على مر التاريخ، إذ كتب عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "يكتب التاريخ..ويبتعـد بالأرقام، التاريخـي ‎نيمار هدافـاً لـ البرازيـل".

وقال فريق "الأزرق الهلالي" في تغريدة أخرى: "79 هدفاً، التاريخي، هو أفضل هدّاف، أنت تستحق ذلك".

وكان نيمار دا سيلفا يشكو من الإصابة مما منعه من المشاركة مع نادي الهلال، الذي انضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية، قبل أن يتعافى ويعود للمستطيل الأخضر من جديد.