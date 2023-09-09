دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر بعض لاعبي منتخب المغرب عبر حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي صورًا تظهر تبرعهم بالدم لمصابي الزلزال الذي ضرب بلادهم مساء الجمعة، وراح ضحيته 1305 قتلى على الأقل ومئات المصابين.

وغرّد اللاعب أشرف حكيمي، قائلاً: "في هذا الوقت الأولوية أن تعطي الدم للناس الذين في حالات حرجة، التبرع بالدم مسؤولية الجميع لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، مساعدتكم ضرورية".

وعلّق الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على فعل حكيمي، قائلاً: "الوطن قبل كل شيء".

فيما كتب اللاعب عبد الرزاق حمدالله: "الحمدلله على قضائه و قدره، نسأل الله أن يحفظك بلادنا و يغفر لموتانا".

وخطفت طريقة تضامن لاعبي "أسود الأطلس" مع مصابي الزلزال الأنظار، ولاقت استحساناً كبيراً.

وكان من المقرر أن يواجه المنتخب المغربي منتخب ليبيريا مساء السبت، وعلى أرض الأول، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024، قبل أن يتم تأجلي المباراة على أثر الزلزال.