دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي استبعاد اللاعب البرازيلي أنتوني من تدريبات الفريق بشكل مؤقت، في أعقاب ادعاءات حول اعتدائه جسدياً على صديقته السابقة.

وأصدر فريق "الشياطين الحمر" بياناً رسمياً، قال فيه: "يُقر مانشستر يونايتد بالادعاءات الموجهة ضد أنتوني".

وأضاف النادي: "من المقرر أن يعود اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباريات الدولية إلى التدريبات، الاثنين، إلا أنه قد تم الاتفاق مع أنتوني على تأجيل عودته حتى إشعار آخر لمعالجة تلك الادعاءات".

وأتمّ نادي مانشستر يونايتد: "نحن كنادي ندين أعمال العنف وسوء المعاملة، نحن ندرك أهمية حماية جميع المعنيين بالأمر، ونعترف بتأثير هذه الادعاءات على الناجين".

وسبق أن أعلن منتخب البرازيل استبعاد أنتوني من قائمة الفريق خلال فترة التوقف الدولي الجارية لذات السبب.