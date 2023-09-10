الاتحاد الألماني يحسم مستقبل المدرب هانسي فليك مع المنتخب الوطني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الأحد، إقالة هانسي فليك من منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد سوء النتائج التي تعرض لها الفريق.

وأصدر الاتحاد الألماني بيانًا رسميًا، حمل الإعلان عن رحيل المدرب البالغ من العمر 58 عامًا وجهازه المعاون في الكادر التدريبي.

وكان فليك قد قضى مع منتخب ألمانيا ما يقرب من عامين، إذ تولى مهام تدريبه في أغسطس/ آب 2021.

وجاء قرار الإقالة بعد ساعات من خسارة منتخب ألمانيا من نظيره الياباني بأربعة أهداف مقابل واحد، على أرضه وبين جماهيره، في مباراة ودّية.

وسبق أن أخفق هانسي فليك في قيادة منتخب ألمانيا لتحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس العالم 2022.