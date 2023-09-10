بعد الزلزال.. كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح يتضامنان مع المغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب كريستيانو رونالدو محمد صلاح عن تضامنهما مع المغرب، بعد الزلزال الذي ضرب المناطق المغربية، الجمعة، وراح ضحيته أكثر من ألف شخص وإصابة المئات.

وكتب النجم البرتغالي، لاعب نادي النصر السعودي، عبر خاصية "ستوري" في منصة إنستغرام: "أتقدم بأحر التعازي لأسر وأصدقاء جميع الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي ضرب المغرب"، مُضيفاً: "أرسل حبي وصلاواتي للجميع في المغرب في هذا الوقت العصيب للغاية".

فيما نشر النجم المصري، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عبر صفحته في منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، صورة، جاء فيها "اللهم أحفظ المغرب وشعبها".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونظيره الإسباني قد أعلنا عن الوقوف دقيقة صمت خلال المباريات التابعة للاتحادين، تضامناً مع ضحايا زلزال المغرب، كما تضامنت الأندية الأوروبية والعربية مع الشعب المغربي بعد هذه المأساة.