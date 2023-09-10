دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، السبت، أن جميع المباريات التابعة للاتحاد على صعيد الأندية والمنتخبات في الأيام المقبلة ستسبقها دقيقة صمت تضامناً مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، مساء الجمعة.

وقال يويفا، عبر حسابه على منصة "إكس" - تويتر سابقا: "سيتم الوقوف دقيقة صمت في جميع مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المقبلة، اعتبارا من الغد وحتى 21 سبتمبر/ أيلول، تخليداً لذكرى ضحايا الزلزال المأساوي الذي ضرب المغرب".

وأكد على تضامنه مع الشعب المغربي "في هذه الأوقات الصعبة".

وكانت أندية أوروبية وعربية أعربت عن تعازيها بضحايا الزلزال وتمنيها الشفاء للمصابين، ومنها: برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان وليفربول والأهلي المصري واتحاد جدة السعودي وغيرهم.