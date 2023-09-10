دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على منتقدي طريقة استقطاب أندية دوري "روشن" لنجوم لعبة كرة القدم خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وكانت الأندية السعودية قد ظفرت بخدمات أبرز اللاعبين حول العالم، لكنّ بعض الوسائل الإعلامية، منها الإنجليزية، قد انتقدت ذلك، إضافة لبعض الرياضيين.

وقال تركي آل الشيخ لقنوات "beIN SPORTS"، ردًا على المنتقدين: "برأيي الخاص أنا أشوف أن المخاوف في إنجلترا مبالغ فيها، أعتقد أن من حق السعودية أن تطور الدوري لديها، وهذه خطة موضوعة من 2016 وانطلقت في 2017".

وتابع: "لم نرَ أصواتهم على الدوري الصيني أو الدوري الأمريكي، هما كانا سبّاقين في هذا المجال، لم نسمع أصواتهم لما سحبوا اللاعبين والرعاة من الدوري الإيطالي، ولم نسمع أصواتهم عندما استثمر أشخاص من الخارج في دوريهم، الذي كان في التسعينات دوري ضعيف"، حسب قوله.

وأكمل تركي آل الشيخ: "من حق السعودية أن تعمل على تطوير دوريها، وإسعاد شعبها والمقمين فيها، ولجذب سياح وأنظار العالم للرياضة عندها، لا أتكلم عن كرة القدم فقط، غير مستغرب منهم هذا الموضوع (الانتقاد) وغير واقعي في نفس الوقت"، حسب تعبيره.