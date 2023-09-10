وفاة لاعبة منتخب مولدوفا في "حادث مأساوي".. وناديها يعلّق لـ CNN

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نشر الأحد ، 10 سبتمبر / ايلول 2023

(CNN) -- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وفاة لاعبة كرة القدم المولدوفية فيوليتا ميتول، عن عمر يناهز 26 عاماً في "حادث مأساوي".

وقال يويفا في بيان رسمي: "تعرضت المدافعة البالغة من العمر 26 عاماً لحادث مأساوي أثناء نزهة جبلية مع زملائها في النادي".

وقد توفيت اللاعبة في تاريخ 4 سبتمبر/ أيلول، حسبما قال نادي "Einherji" الأيسلندي لشبكة CNN.

وقال الاتحاد الأوروبي إن المدافعة أصبحت خلال مسيرتها إحدى اللاعبات الرائدات في مولدوفا، إذ خاضت 40 مباراة دولية مع منتخب بلادها ولعبت كرة القدم مع الأندية في جميع أنحاء أوروبا.

فيما قال ناديها لشبكة CNN: "لقد كانت طيبة القلب، ومجتهدة، وكانت الابتسامة تعلو وجهها دائماً"، مُضيفاً: "كانت زميلة موثوقة ولاعبة كرة قدم استثنائية".

وتابع النادي: "إن رحيلها يمثل صدمة كبيرة لنا جميعا، والثغرة التي تركتها وراءها كبيرة".

وانضمت فيوليتا ميتول إلى نادي "Einherji" في وقت سابق من هذا العام، لكن سبق لها اللعب لأندية في إسبانيا وإيطاليا وأوكرانيا وكازاخستان.

كما فازت أيضاً بكأس مولدوفا ورومانيا أثناء لعبها مع ألجا تيراسبول وفاساس فيمينا على التوالي.

ولم تتأهل مولدوفا لكأس العالم للسيدات هذا العام، لكن فيوليتا ميتول شاركت في جميع مباريات منتخبها العشر في التصفيات.

وتواصلت شبكة CNN مع اتحاد كرة القدم المولدوفي للحصول على تعليق.