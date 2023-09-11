كيف تفاعل نادي الهلال السعودي مع تألق ميتروفيتش بقميص منتخب بلاده؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تألق الصربي ألكساندر ميتروفيتش، لاعب نادي الهلال السعودي، مع منتخب بلاده، إذ قاده لتحقيق الفوز على منتخب ليتوانيا بنتيجة 1/3، على أرض الأخير، وضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

ونجح المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً في تسجيل أهداف منتخب صربيا الثلاثة، عند الدقائق 21 و32 و43 من زمن المباراة.

وعقب "الهاتريك"، وصل ميتروفيتش للهدف رقم 55 على الصعيد الدولي، بعد أن خاض 83 مباراة.

وتفاعل فريق "الأزرق الهلالي" مع تألق مهاجمه بقميص منتخب صربيا، الذي يلعب بصفوفه أيضاً اللاعب سيرجي سافيتش، إذ قال عبر حسابه على منصة "إكس" -تويتر سابقاً-: "الأهداف والهاتريك، هذا ما يبحث عنه، تهانيناً لكما على فوزكما، سيرج وميترو".

وكان ألكساندر ميتروفيتش ومواطنه سافيتش قد انضما للنادي السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.