دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أقيمت قرعة مسابقة الدوري المصري للموسم المقبل 2024/2023، مساء الاثنين، إذ تقرر أن تنطلق في 18 سبتمبر / أيلول الجاري، على أن تنتهي في 30 يوليو/ تمّوز من عام 2024، بمشاركة 18 ناديًا.

وسيلتقي النادي الأهلي، حامل اللقب، مع نظيره المصري في الجولة الأولى، فيما سيلعب الزمالك مع بيراميدز، بينما ستكون المباريات الأخرى بين "المقاولون العرب" وبلدية المحلة وطلائع الجيش والبنك الأهلي، والداخلية وإنبي وفاركو وفيوتشر والاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا، وزد والإسماعيلي وسموحة والجونة.

وأسفرت القرعة عن لقاء فريق "المارد الأحمر" لمنافسه "الفارس الأبيض" في الجولة العاشرة، من مرحلة الذهاب في المسابقة.

وعقب القرعة، قال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة: "تم توقيع عقود للبث للأندية الـ 18 هي الأعلى في تاريخ الدوري، وشكل البث سيكون مختلف وأفضل مما سبق"، مُضيفاً: "طلبنا زيادة الجماهير لنصف سعة الملاعب التي تقام عليها المباريات، وذلك خلال الدور الأول، وطلبنا السعة الكاملة في الدور الثاني لكننا حتى الآن 5 آلاف لكل فريق".

وتابع: "من حيث الأفضل فنحن نمتلك الدوري رقم 13 على العالم".