دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حظيت اللاعبة جينيفر هيرموسو باستقبال حافل عند عودتها لصفوف ناديها باتشوكا المكسيكي، بعد فوزها برفقة منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات 2023، الذي أقيم في أستراليا ونيوزيلندا.

في أعقاب مباراة ناديي باتشوكا ونظيره بوماس، نظّم لاعبو الفريقين ممرًا شرفيًا للاعبة الإسبانية، كما مُنحت هدية تذكارية، وسط تفاعل الحضور في مدرجات الملعب، الذين حملوا صوراً لها.

وكانت هيرموسو (33 عامًا) قد تسببت برحيل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، عن منصبه، إذ قدّم الأخير استقالته مساء الاثنين.

وجاءت استقالة روبياليس بعد رد فعل شعبي عنيف بسبب قبلة غير مرغوب فيها على شفتي جينيفر هيرموسو، عقب فوز الفريق بلقب المونديال، كما تمّ إيقافه مؤقتًا من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لمدة 90 يومًا لحين إجراء تحقيق تأديبي.